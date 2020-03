Nachdem das Land den Spielbetrieb der Staatstheater wegen der Ausbreitung des neuen Coronavirus unterbrochen hat, hat auch die Stadt Stuttgart ihre nächste Großveranstaltung abgesagt.

Das traditionsreiche Stuttgarter Frühlingsfest wird wegen des Coronavirus abgesagt. Das hat die Stadt Stuttgart am Mittwoch mitgeteilt. Zum dreiwöchigen Fest waren vom 18. April bis zum 10. Mai mehr als eine Million Besucher auf dem Cannstatter Wasen erwartet worden.

Infektionsrisiko zu hoch

Das Risiko einer Infektion sei für die Besucher zu hoch gewesen, deshalb habe man sich dazu entschlossen das Frühlingsfest abzusagen. Der Schutz der Menschen gehe vor. Die Epedemie könne nur durch Einschränkungen aufgehalten werden. Das sagte Oberbürgermeister Kuhn bei einer aktullen Pressekonferenz und folgt damit einem entsprechenden Erlass des baden-württembergischen Gesundheitsministeriums.

Veranstaltungen über 1.000 Besucher abgesagt

Bis Ostern sind sämtliche Veranstaltungen in Stuttgart mit über 1.000 Besucher abgesagt. OB Kuhn verwies auf die Schleyerhalle, die Porsche-Arena und die Liederhalle. Auch auf größere Veranstaltungen im Rathaus werde verzichtet. Auch bei Veranstaltungen mit unter tausend Besuchern werde man genau hinschauen, ob sie stattfinden können, so Kuhn weiter. "Uns stehen schwierige Wochen bevor. Wir müssen uns auf mehrere Monate mit Einschränkungen einstellen. Stuttgart stehe vor so etwas wie einer Bewährungsprobe", so Kuhn.

Rund 240 Schausteller betroffen

Schon im Vorfeld zur Absage des Frühlingsfestes hatte die ausrichtenden Veranstaltungsgesellschaft in.stuttgart mitgeteilt, die Gesundheit und Sicherheit stehe im Vordergrund. Betroffen von der Absage sind rund 240 Schausteller, Wirte und Kaufleute. Eine Frühlingsfest-Absage von Göckelesmaier war bereits zuvor im Internet zu sehen. Möglicherweise war das ein Text für den Notfall entworfen und fälschlicherweise veröffentlicht.

Rückerstattung für bereits gekaufte Karten

Es geht nun darum, wer für Schadenersatz aufkommt. Für die Besucher des Frühlingsfestes, die schon Plätze reserviert und Karten gekauft haben, ist die Regelung klar. Bei Absage muss der Veranstalter - in diesem Fall der Festwirt - den Preis zurückersatten. Gebühren und Versandkosten werden in der Regel nicht erstattet.