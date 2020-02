Unbekannte haben am Samstag in Stuttgart auf das Fenster einer Shisha-Bar geschossen. Verletzt wurde niemand, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Jetzt ermittelt der Staatsschutz.

Auf einen Gebäudekomplex in Stuttgart-Hedelfingen, in dem sich unter anderem eine Shisha-Bar befindet, haben Unbekannte am Samstag mehrere Schüsse abgegeben. Die Täter schossen nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei zwischen 3 Uhr und 13 Uhr auf eine Scheibe im Eingangsbereich des Gebäudes und auf ein Fenster der geschlossenen Shisha-Bar. Dabei wurde das Fenster der Bar beschädigt, ein Mitarbeiter entdeckte am Mittag den Schaden und alarmierte die Polizei.

Staatsschutz ermittelt

Spezialisten der Kriminalpolizei und des Landeskriminalamts sicherten am Nachmittag Spuren am Tatort, die nun ausgewertet werden. Da das Motiv der Tat bislang unklar ist, hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.