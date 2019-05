per Mail teilen

Eine 47-jährige Altenpflegerin aus dem Kreis Göppingen soll Senioren in einem Heim vergewaltigt und dabei gefilmt haben. Deswegen will die Staatsanwaltschaft Ulm sie bald vor Gericht sehen.

In diesem Pflegeheim in Göppingen-Bartenbach sollen sich die Taten abgespielt haben. SWR Martin Besinger

Wie die Staatsanwaltschaft Ulm am Montag mitteilte, hat sie Anklage gegen die 47-jährige Pflegerin erhoben. Sie soll von August bis Oktober 2017 in einem Pflegeheim im Göppinger Stadtteil Bartenbach Senioren im Alter von 75 bis 91 Jahren sexuell missbraucht haben. Die 47-Jährige habe dabei das Behandlungs- und Betreuungsverhältnis ausgenutzt, so der Vorwurf.

Die Staatsanwaltschaft spricht von Vergewaltigung in zwei Fällen. Bei den Opfern soll es sich im Demenzkranke handeln. Die Taten habe die 47-Jährige mit ihrem Handy fotografiert und gefilmt.

Taten mit dem Handy gefilmt

In weiteren vier Fällen soll die Altenpflegerin Bilder und Videos erstellt haben, auf denen Senioren nackt zu sehen waren. Den Ermittlern zufolge hat die Frau diese Fotos und Videos an einen 36-jährigen Mann aus Ellwangen weitergeschickt. Gegen dieses Mann wird gesondert ermittelt. Außerdem soll die 47-Jährige Kinderpornografie erworben haben.

Die verdächtige Altenpflegerin sitzt weiter in Untersuchungshaft. Sie hat sich laut Staatsanwaltschaft bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert.