Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft ermittelt gegen vier Augenärzte, die durch einen überregionalen Praxenverbund in Süddeutschland zusammengeschlossen sind. Sie sollen mit falschen Diagnosen Patienten zu unnötigen Operationen veranlasst haben.

Patienten, denen eine Operation am Auge empfohlen worden war, hatten bei anderen Ärzten eine zweite Meinung eingeholt. Die hielten einen Eingriff für unnötig. Nachdem der SWR darüber berichtet hatte, hatten sich viele Patienten, aber auch andere Ärzte und eine Bezirksärztekammer an die Ermittlungsbehörden gewandt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stuttgart.

Razzien in Baden-Württemberg und Bayern

Die Ermittlungsbehörden haben deshalb Razzien in sechs Objekten in Baden-Württemberg und in Bayern durchgeführt. Mit Hilfe von Sachverständigen soll nun geklärt werden, ob gegen die vier Augenärzte tatsächlich ein Verfahren wegen Betrugs und wegen Körperverletzung eingeleitet werden muss. Dazu wird die Staatsanwaltschaft jetzt die beschlagnahmten Unterlagen auswerten und von medizinischen Sachverständigen überprüfen lassen.