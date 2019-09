per Mail teilen

Diese Fahrt verlief anders als geplant: Eine S-Bahn ist am Samstagnachmittag unter den Stuttgarter Hauptbahnhof liegengeblieben. Hunderte Passagiere verließen den Zug und sorgten für eine kurzzeitige Sperrung des ganzen Bahnverkehrs.

Ausgerechnet am Eröffnungswochenende des Cannstatter Volksfests ist eine defekte S-Bahn am Samstagnachmittag im Tunnel unter dem Stuttgarter Hauptbahnhof stehengeblieben und hat den Bahnverkehr lahmgelegt.

Nach dem Liegenbleiben hatte der Lokführer noch einen Neustart versucht, um das Fahrzeug wieder in Betrieb zu nehmen - vergeblich. Hunderte Passagiere saßen am Samstagnachmittag fast eine Stunde in der dunklen, voll besetzten Bahn fest. Immer mehr Fahrgäste sprangen schließlich auf eigene Faust auf die Gleise und suchten zu Fuß den Weg ins Freie. Die Bundespolizei schrieb auf Twitter, wegen der vielen Personen auf den Gleisen sei der gesamte Hauptbahnhof kurzzeitig gesperrt worden. Regionalbahnen und Fernzüge konnten aber wenig später wieder fahren.

Ein Teil des Zuges stand im dunklen Tunnel

Wie ein Augenzeuge berichtete, stand das Vorderteil der S-Bahn schon im Tageslicht, der hintere Teil im dunklen Tunnel. Die S-Bahn der Linie 2 war in Richtung Bad Cannstatt unterwegs, wo am Freitag das zweitgrößte Volksfest Deutschlands auf dem Wasen eröffnet worden war. Viele Passagiere waren daher in Tracht unterwegs.

Die Bundespolizei hatte zunächst noch per Twitter gemahnt, Ruhe im Zug zu bewahren:

An die Fahrgäste der betroffenen S-Bahn: Wir wissen, dass die Situation im Zug sehr unangenehm ist. Bitte behalten Sie Ruhe und folgen Sie den Anweisungen unserer Einsatzkräfte! Wir sind gleich vor Ort. #Wasenfunk Bundespolizei Baden-Württemberg, Twitter, 28.9.2019, 14:46 Uhr

Fahrgäste ignorierten Durchsagen

Rund 200 Passagiere hätten sich trotz der durchgesagten Aufforderung, im Zug zu bleiben, auf eigene Faust auf den Weg ins Freie gemacht. Eine Rolle spielten laut Bundespolizei auch die ansteigenden Temperaturen in der Bahn.

Verwirrung entstand auch dadurch, dass einige Reisende in die falsche Richtung liefen. Denn die gegen die Anweisung aussteigenden Fahrgäste waren anfangs gebeten worden, zumindest den Tunnel zurückzugehen.

Schließlich wurde der ganze Zug von der Polizei geräumt. Die Passagiere wurden - begleitet von der Polizei - zu Fuß zurück zum Hauptbahnhof gebracht.

Die liegengebliebene S2 am Hbf #Stuttgart konnte mittlerweile abgeschleppt werden. Es kann weiterhin zu Verzögerungen im Bahnverkehr kommen. #Wasenfunk https://t.co/QrTO1gUFo1 Bundespolizei Baden-Württemberg, Twitter, 28.9.2019, 16:33 Uhr

Laut Bundespolizei blieb der Zug wegen technischer Probleme liegen. Verletzt wurde niemand.

Ausstieg auf freier Strecke im Tunnel - eine gefährliche Aktion, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn nach dem Vorfall erklärte: "Wenn Sie innerhalb der Gleisanlagen aussteigen, haben Sie es mit Strom zu tun. Normalerweise muss erst die Oberleitung geerdet werden, bevor jemand aussteigt."