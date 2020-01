per Mail teilen

Der Stuttgarter Autobauer Daimler hat erste Eckpunkte für sein Sparprogramm vorgelegt. Wer das Unternehmen freiwillig verlässt, kann mit einer umfangreichen Abfindung rechnen.

Ein 40-jähriger Angestellter kann demnach mit bis zu 30 Bruttomonatsgehältern rechnen, wenn er den Konzern rasch verlässt. Das Angebot ist gestaffelt nach der Länge der Betriebszugehörigkeit, man muss aber mindestens drei Jahre bei Daimler beschäftigt gewesen sein. Ab 57 Jahren ist eine Frühpensionierung möglich. Wer seine Arbeitszeit um zehn Stunden in der Woche reduziert, bekommt ebenfalls einen Bonus.

Das Angebot gilt nur für Mitarbeiter in Deutschland, vor allem in der Verwaltung. Die Produktion ist dabei nicht berücksichtigt. Der Betriebsrat nennt das Paket "sozial und fair". Wie viele Mitarbeiter das Angebot annehmen werden, werde sich in den nächsten Monaten zeigen.

Daimler will tausende Stellen abbauen

Daimler muss Milliarden einsparen um in Elektromobilität zu investieren. Vergangenen Herbst hatte Konzernchef Ola Källenius ein Sparprogramm angekündigt: Er will die Investitionen deckeln und bis Ende 2022 allein beim Personal 1,4 Milliarden Euro einsparen. Mehr als 10.000 Stellen sollen dadurch wegfallen.