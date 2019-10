Nichts ging mehr im Autobau bei Porsche am Dienstagnachmittag. Beim Sportwagen-Hersteller musste die Produktion in den Werken in Stuttgart-Zuffenhausen und Leipzig vorübergehend eingestellt werden.

Wie ein Sprecher des Unternehmens dem SWR am Mittwoch bestätigte, habe ein massiver Serverausfall zu den Problemen geführt. Zuvor hatte "Spiegel online" berichtet. Betroffen waren das Stammwerk in Stuttgart-Zuffenhausen sowie das Werk in Leipzig, wie ein Sprecher erklärte. Rund 12.000 Porsche-Mitarbeiter waren betroffen. Neben der Produktion waren auch andere Teilbereiche wie die Ersatzteillager betroffen. Erste Probleme habe es am Mittag gegeben, später kam die Fertigung ganz zum Erliegen. Am Abend sei die Produktion schrittweise wieder angelaufen. "Internes Problem" als Ursache Als Ursache gab das Unternehmen an, ein intern entstandenes Problem habe sich auf alle Prozesse ausgewirkt, die mit SAP-Software durchgeführt werden. Es handelte sich nicht um einen Angriff durch Cyberkriminelle. "Es gab keinen Angriff von außen", betonte der Sprecher. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest. Nach ersten Schätzungen ist eine Nachmittagsschicht ausgefallen. Porsche produziert in seinem Stammwerk die zweitürigen Sportwagen 911 und 718 sowie neuerdings das Elektromodell Taycan. In Leipzig werden der kleine SUV Macan und der viertürige Panamera gebaut.