Die Stadt Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) würde bei sich gerne ein neues Gewerbegebiet zulegen. Der Autobauer Porsche hat bereits Interesse bekundet. Doch die Meinungen in der Bevölkerung sind geteilt.

Das neue Gewerbegebiet in Schwieberdingen soll zwischen Bahnstrecke und Bosch-Firmengelände entstehen SWR

23 Hektar soll den Plänen der Stadt Schwieberdingen zufolge das neue Gewerbegebiet groß sein. Bislang befinden sich auf diesem Areal landwirtschaftliche Flächen von rund 100 Bauern. Sollte es ein neues Gewerbegebiet geben, hat der Autobauer Porsche Interesse daran, dort eine Produktion mit 500 bis 700 Mitarbeitern im Bereich der E-Mobilität anzusiedeln.

Am Sonntag soll es dazu einen Bürgerentscheid geben und am Donnerstag wurde darüber in Schwieberdingen nochmal in einer Diskussionsrunde von Bürgern und Politikern gesprochen.

Gerwerbesteuer gegen fruchtbare Böden

Bürgerinformation in Schwieberdingen - es geht darum, ob im Ort ein neues Gewerbegebiet ausgewiesen wird. Darüber wird in einem Bürgerentscheid entschieden. SWR Simone Müller

Die Stimmung bei der Podiumsdiskussion war durchaus aufgeheizt, denn Schwieberdingens Bürgermeister Nico Lauxmann (CDU) und der Gemeinderat mussten sich mehreren Vorwürfen stellen. Beispielweise, dass 23 Hektar landwirtschaftlich genutzter Flächen zerstört würden, das Verkehrsaufkommen aufgrund des fehlenden Schienenanschlusses noch zunehmen würde und die Ausweitung des Gewerbegebiets nicht lukrativ sei. Lauxmann und der Gemeinderat erhoffen sich dagegen eine Porsche-Ansiedlung vor Ort und somit mehr Gewerbesteuereinnahmen und mehr Arbeitsplätze.