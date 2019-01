per Mail teilen

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B27 sind in der Silvesternacht bei Aichtal im Kreis Esslingen zwei Menschen ums Leben gekommen. 19 weitere wurden teils schwer verletzt.

Dauer 00:36 min Sechs Fahrzeuge kollidieren bei dichtem Nebel Bei einem Verkehrsunfall auf der B27 sind in der Silvesternacht bei Aichtal (Kreis Esslingen) zwei Menschen ums Leben gekommen. 19 weitere wurden verletzt, 9 von ihnen schwer.

Beide Todesopfer vermutlich aus einer Familie

Bei dem einen Todesopfer handele es sich um einen zehnjährigen Jungen, sagte ein Polizeisprecher am frühen Dienstagmorgen. Der zweite Tote, ein 39-jähriger Mann, sei sehr wahrscheinlich der Vater des Kindes.

19 Menschen verletzt, 9 von ihnen schwer

Neun Menschen wurden schwer verletzt, mindestens einer von ihnen schwebte laut Polizei am frühen Morgen noch in Lebensgefahr. Zehn Menschen wurden leicht verletzt. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

Unfall bei dichtem Nebel

Gegen 1 Uhr waren sechs Fahrzeuge bei dichtem Nebel in Fahrtrichtung Tübingen kollidiert. Laut Polizei hatte es zunächst einen leichten Auffahrunfall ohne Verletzte gegeben. Dann fuhren weitere Autos mit hoher Geschwindigkeit in die Unfallstelle.

B27 voll gesperrt

Die B27 wurde in beide Richtungen voll gesperrt. Ein Sachverständiger ermittelt den genauen Unfallhergang.