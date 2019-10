Nach dem Anschlag auf eine Synagoge in Halle hat Barbara Traub, die Vorsitzende der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württemberg, den Angehörigen der Opfer ihr Mitgefühl ausgedrückt.

Im SWR sagte Traub: "Die jüdischen Gemeinden sind schon lange davon ausgegangen, dass in der Bundesrepublik ein solcher Anschlag stattfinden kann." Sie kritisierte, dass Verhandlungen über einen stärkeren Schutz von jüdischen Gemeinden bislang nicht zum Erfolg geführt hatten. "Ich glaube, dass das nicht immer so in gebührendem Maß zur Kenntnis genommen wurde, wie es notwendig gewesen wäre." In Baden-Württemberg stehe man jedoch in engem Austausch mit den Behörden, so Traub.

Solidaritätskundgebung vor der Synagoge

Nach dem Anschlag auf eine Synagoge in Halle hatten sich am Mittwochabend in Stuttgart spontan Menschen zu einer Solidaritätskundgebung vor der Synagoge versammelt. Nach Angaben der Polizei beteiligten sich an der Aktion im Hospitalviertel etwa zwei Dutzend Menschen. Sie brachten Kerzen und drückten ihr Mitgefühl aus. Dabei waren auch der Antisemitismusbeauftragte der Landesregierung Michael Blume und Sozialminister Manne Lucha (Grüne). Nach den tödlichen Schüssen am Mittwoch in Halle hat die Polizei auch in Stuttgart die Überwachungsmaßnahmen im Bereich der Synagoge verstärkt.