Nach den Schüssen auf eine Stuttgarter Shisha-Bar in der Nacht auf Samstag hat die Polizei weitere Details zur Tatnacht bekanntgegeben. Demnach war die Bar noch geöffnet, als die Schüsse fielen.

Nach den Schüssen in der Nacht auf Samstag auf ein Gebäude in Stuttgart, in dem sich unter anderem eine Shisha-Bar befindet, hat die Polizei neue Erkenntnisse, die die Tat in ein neues Licht rücken. Demnach seien die Schüsse bereits gegen Mitternacht gefallen, als die Shisha-Bar noch geöffnet war. Zuerst hatte es geheißen, die Schüsse seien zwischen 3 und 13 Uhr gefallen.

Wie die Polizei am Sonntagnachmittag weiter mitteilte, hätten zwei Zeugen zu dem Tatzeitpunkt die Bar verlassen. Sie hätten die Schüsse wahrgenommen und weitere Anwesende gebeten, die Polizei zu alarmieren, was diese aber nicht taten. Warum zu diesem Zeitpunkt niemand die Polizei informierte, sondern erst am folgenden Nachmittag, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Zeugen beobachten zwei schießende Männer

Laut Polizei beobachteten weitere Zeugen zwei dunkel gekleidete Männer im Alter von nicht mehr als 30 Jahren mit Kapuzen, die von einer gegenüberliegenden Bushaltestelle aus offenbar mehrfach in Richtung des Gebäudes schossen. Sie sollen etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß seien. Einer der Täter soll dabei etwas in ausländischer Sprache gerufen haben.

Anschließend flüchteten die Unbekannten mit einem dunklen Fahrzeug. Zeugen fiel ein weiteres dunkles Fahrzeug mit dem Teilkennzeichen "EU" auf. Ob es mit der Tat in Zusammenhang steht, ist noch unklar.

In der Nacht auf Samstag wurde auf diesen Gebäudekomplex in Stuttgart-Hedelfingen geschossen. SWR

Noch offen ist das Motiv der Tat, der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Gegenüber dem SWR sagte ein Polizeisprecher am Sonntagnachmittag, Hinweise auf ein fremdenfeindliches Motiv lägen derzeit nicht vor. Dennoch werde weiter in alle Richtungen ermittelt.

Unbekannte hatten in der Nacht zum Samstag mit einer Waffe die Scheibe der Shisha-Bar eingeschossen. Ein weiteres Projektil traf die Scheibe am Eingangsbereich des Gebäudes. Die Ermittlungsgruppe der Polizei hofft auf weitere Zeugenhinweise.