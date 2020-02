Eine Frau hat am Rosenmontag am Bahnhof in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) einen großen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein 26-Jähriger wurde daraufhin vorläufig festgenommen.Über Notruf hatte eine Frau gemeldet, dass sie am Bahnhof in Schorndorf einen jungen Mann mit Vollbart gesehen hätte, der einen Sprengstoffgürtel getragen habe und am Oberkörper verkabelt sei. Zudem habe dieser Mann zu ihr noch das Wort "Bombe" gerufen. Wie sich später herausstellte, sollen sowohl die Anruferin als auch der Tatverdächtige stark alkoholisiert gewesen sein. Bei den wahrgenommen Drähten am Oberkörper handelte es sich um einen offen getragenen Kopfhörer. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.