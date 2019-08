Was die Besucher des Schönbuchturms bei Herrenberg (Kreis Böblingen) beim Blick in die Ferne zu sehen bekommen, dazu gibt es jetzt Infotafeln in luftiger Höhe.

Der Schönbuchturm bei Herrenberg gilt als Besuchermagnet. Aus 35 Metern Höhe kann man einen beeindruckenden Rundumblick erleben. Bei gutem Wetter kann man im Süden bis in die Schweiz sehen, im Südwesten liegt Frankreich, im Norden das Strohgäu, im Nordosten Stuttgart mit dem Fernsehturm, im Osten erstreckt sich das große Waldgebiet des Naturparks Schönbuch. Dauer 2:49 min Ausflugsziel mit neuen Infotafeln Was tun bei Temperaturen über 30 Grad und drückender Hitze in der Stadt. Nichts wie raus ins Grüne und am besten hoch hinaus.Das bietet der Schönbuchturm bei Herrenberg. Auf dem Besuchermagnet hat man nun auch den Überblick beim Rundblick, wie SWR-Reporterin Nicole Freyler erfahren hat. Neue Panoramatafeln Auf der obersten Plattform der Stahl-Holzkonstruktion des Turms wurden jetzt mehrere Panorama-Tafeln angebracht. Erklärt wird darauf, was am Horizont und in der Landschaft zu sehen ist. Finanziert wurde der rund 1,5 Millionen Euro teure Turm durch den Verband Region Stuttgart, den Landkreis Böblingen und die Stadt Herrenberg. Ein großer Teil kam durch Spenden und Sponsoring zusammen. Die Stiftung Ehrmann war von Anfang an dabei und hat jetzt auch die neuen Panoramatafeln bezahlt.