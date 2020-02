per Mail teilen

Bis zu 40 Jugendliche haben sich in Schönaich im Kreis Böblingen eine Schlägerei geliefert. Dabei wurden mehrere Beteiligte leicht verletzt.

Warum es zu der Massenschlägerei am Samstagabend kam, ist noch unklar. Als Polizisten am Tatort eintrafen, konnten sie noch zehn Personen kontrollieren. Bei der Fahndung mit einem Polizeihubschrauber und zehn Streifenwagen wurden weitere 18 Jugendliche kontrolliert. Erste Ermittlungen hätten zu sieben Verdächtigen geführt, ein Baseballschläger sei sichergestellt worden. Die jungen Leute stammen nach Polizeiangaben überwiegend aus dem Raum Schönaich und Böblingen.