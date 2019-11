Die Sanierung der Stuttgarter Oper wird teuer. So viel steht fest. Doch was wird sie kosten? Wann geht es los? Und wo wird in der Zwischenzeit gespielt? Antworten werden am Abend erwartet.

Nach jahrelanger Debatte über die notwendige Sanierung könnte das Projekt am Dienstagabend einen entscheidenden Schritt vorankommen. Bei einer Tagung des Verwaltungsrates der Staatstheater wollen die Stadt Stuttgart und das Land Baden-Württemberg darlegen, wie sie sich die Gestaltung des größten Dreispartenhauses der Welt vorstellen - und wo in der Zeit des Baus gesungen, getanzt und gespielt werden soll. Die letzte Entscheidung fällt dann im Gemeinderat und im Landtag. Dort werden die notwendigen Mittel bewilligt. Um wie viel Geld es bei der Sanierung geht und wie lang alles vermutlich dauern wird - wir beantworten die wichtigsten Fragen. Was muss an der Oper saniert werden? Es soll eine ehrliche Zahl sein, die Wissenschaftsministerin Theresia Bauer und Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn (beide Grüne) als Vorsitzende des Verwaltungsrates den Mitgliedern auf den Tisch legen, durchgerechnet und geprüft durch den Landesbetrieb Vermögen und Bau. Dass die Generalsanierung des gut 100 Jahre alten Littmannbaus teuer wird, ist kein Geheimnis. Schließlich braucht das Opernhaus eine Generalsanierung und Modernisierung. Zum Beispiel der Einbau einer modernen Kreuzbühne soll schnellere und einfachere Bühnenbildwechsel möglich machen. Während sich allerdings Staatstheater, Land und Gemeinde für diese eher aufwändige Sanierung aussprechen, befürwortet zum Beispiel die Bürgerinitiative "Aufbruch Stuttgart" den Bau einer weiteren Spielstätte und eine weniger umfangreiche Sanierung. Wie viel kostet die Sanierung? Über die Gesamtkosten des Umbaus wird bisher nur spekuliert. Im Raum stehen Summen zwischen 500 und 800 Millionen Euro. Wer bezahlt das? Stadt und Land teilen sich die Ausgaben. Mögliche Risiken, die der Umbau des denkmalgeschützten Hauses mit sich bringen könnte, sind in den bisherigen Berechnungen aber nicht mitkalkuliert. Wann soll alles fertig sein? Bislang sind für Planung und Bau einer Zwischenspielstätte jeweils zwei Jahre vorgesehen. Die Sanierung des alten Opernhauses würde daher nicht vor 2024 beginnen und dürfte mindestens bis 2030 dauern. Doch bevor die Sanierung losgehen kann, muss feststehen, wo der Opernbetrieb während der Sanierung an einem Ort aufrechterhalten werden kann. Im Gespräch waren zuletzt das Paketpostamt und die Wagenhallen in der Nähe des Pragfriedhofs.