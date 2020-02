per Mail teilen

Bei einem Brand in Salach (Kreis Göppingen) ist eine Person ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer am Montagmorgen im Eichenweg ausgebrochen. Für einen 81-jährigen Mann kam jede Hilfe zu spät. Im Haus befand sich außerdem eine 81-jährige Frau. Sie wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Was den Brand verursacht hat, ist noch unklar. Ersten Ermittlungen zufolge könnte es sich um einen Unfall gehandelt haben. Es entstand ein geringer Sachschaden.