Lange war der Wetzsteinstollen bei Spiegelberg (Rems-Murr-Kreis) verschlossen. Kaum jemand erinnerte sich noch an ihn. Doch vor rund fünfzehn Jahren wurde er wieder freigeschaufelt.

Dauer 0:36 min Der Wetzsteinstollen im Schwäbisch-Fränkischen Wald Der Wetzsteinstollen war jahrelang fast in Vergessenheit geraten. Heute ermöglicht er einen anderen Blick auf die Landschaft des Schwäbisch-Fränkischen Waldes.

Abbau von Wetzsteinen

Der Wetzsteinstollen bei Spiegelberg (Rems-Murr-Kreis) im Schwäbisch-Fränkischen Wald war einst von großer Bedeutung. Hier wurden Wetzsteine abgebaut - wichtig zum Schärfen von Sensen und anderem landwirtschaftlichen Werkzeug.

Doch als auf dem Feld immer mehr Maschinen die Arbeit übernahmen, wurden Wetzsteine nicht mehr gebraucht. Der Stollen wurde zugeschüttet und geriet fast in Vergessenheit. Erst 2002 wurde er wiederentdeckt. Mit viel Mühe und Arbeit baute der Fremdenverkehrsverein Spiegelberg den Wetzsteinstollen zu einem Besucherbergwerk um, das man heute wieder betreten kann.

Das Besucherbergwerk Wetzsteinstollen ist von Mai bis Oktober jeweils am ersten und vierten Sonntag des Monats geöffnet. SWR

40 Meter lang

Beim Umbau kam es immer wieder zu Rückschlägen. Wasser brach ein, die Feuchtigkeit zerfrass die Holzbalken, und an manchen Stellen wurde sogar Erde in den Stollen gedrückt. Doch mit mehr als 7.000 Stunden Arbeit und vielen ehrenamtlichen Helfern konnte das Projekt gestemmt werden. Auf 40 Metern ist der Wetzsteinstollen stabil abgestützt. Hier kann man nicht nur den Sandstein sehen, aus dem die früher begehrten Wetzsteine hergestellt wurden, sondern auch einiges über Bergbaugeschichte lernen.

Führungen im Stollen

Roland Theophil ist einer der ehrenamtlichen Führer: “Es ist einfach toll, wenn ich den Besuchern erzählen kann, was sich hier einmal zugetragen hat. Hier kann man Geschichte wirklich hautnah miterleben!” In der Vergangenheit war der Stollen viel länger. Über hundert Meter sind noch immer verschüttet und warten darauf, freigelegt zu werden. Doch aktuell fehlt es an Freiwilligen, Geld und einer Genehmigung, um weitergraben zu dürfen.