Der ehemalige Präsident des Europäischen Parlaments, Schulz, hat seine Partei vor den "Zerstörern Europas" gewarnt. Die Europawahl sei eine "Schicksalswahl". Auch andere Themen kamen zur Sprache.

Martin Schulz gab sich am Mittwoch in Ludwigsburg kämpferisch. Die Zerstörer Europas seien "mobilisiert bis in die Haarspitzen, weil sie glauben, dass sie Wind im Rücken haben", rief Schulz seinen SPD-Parteifreunden zu.

Schulz nannte die Wahl eine Schicksalswahl und mahnte dazu, sich dem Bösen in den Weg zu stellen in Zeiten, in denen einer gegen den anderen ausgespielt werden sollte. "Im Bundestag sind es die Migranten. Die Migranten sind an allem Schuld. Übrigens ist der Satz, die Migration ist die Mutter aller Probleme, kein Satz der AfD, sondern ein Satz von Horst Seehofer."

Kritik an Kramp-Karrenbauer

Aber nicht nur die Europawahl stand im Fokus von Schulz' Rede. Er knöpfte sich auch noch einmal die als Witz gedachten Äußerungen der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer zum dritten Geschlecht beim Stockacher Narrengericht vor. Beim Karneval könnten die Schwachen den Mächtigen die Meinung pfeifen, "aber nicht wie Annegret Kramp-Karrenbauer, die als Mächtige auf den Schwachen herumhackt", so Schulz. Auf diesem Niveau sollte man die Bundesrepublik Deutschland nicht führen.

Neben Schulz äußerten sich auf dem politischen Aschermittwoch der SPD auch der baden-württembergische Landesvorsitzende Andreas Stoch und Generalsekretär Sascha Binder. Besonders das Thema des abgelehnten Volksbegehrens für eine kostenfreie Kita durch das CDU-geführte Innenministerium erregte die Gemüter.

"Mich hat kürzlich mal jemand gefragt, ob ich nicht neidisch bin, dass die Grünen einen Star haben. Ich hab dann mal auf Wikipedia nachgeschaut. Dort steht: Der grüne Star ist die häufigste Augenerkrankung in Deutschland." Andreas Stoch, SPD-Landesvorsitzender

Kampf um gebührenfreie Kitas

"Warum hat uns das Innenministerium jetzt einen 34 Seiten dicken Bescheid mit extrem detailreichen juristischen Ausführungen geschickt?", fragte Stoch provokant in die Runde. Die Antwort hatte er prompt parat: "Sie tun es, weil sie Angst haben, Angst vor diesem Thema und Angst davor, dass die Menschen ihnen in der Wahlkabine sagen: Wir finden dieses Thema wichtig. Und diese grün-schwarze Landesregierung ist auf dem Holzweg, wenn sie das ignoriert."

Für Stoch ist klar: Das Thema "kostenfreie Kita" wird spätestens bei der Landtagswahl im März 2021 wieder aufploppen. Dann werde die Landtagswahl zur Volksabstimmung. Stochs Parteikollege Binder machte noch einmal deutlich, dass man für die gebührenfreie Kita weiter kämpfen werde. Man werde sich von Ministerpräsident Kretschmann nicht stoppen lassen, man wolle Gebührenfreiheit für die Familien in Baden-Württemberg.