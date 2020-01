Zum 24. Mal trifft sich die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte. Zum großen Narrentreffen hat sie in diesem Jahr nach Stuttgart-Bad Cannstatt eingeladen.

Los ging es mit dem Programm am Freitag mit dem traditionellen Narrenbaumstellen vor dem alten Rathaus in Bad Cannstatt, gefolgt von einem Nachtumzug. Am späten Samstagnachmittag folgte dann der sogenannte Brauchtums-Streifzug, bei dem die Zünfte ihre Bräuche zeigen, und der Strohhexen-Verbrennung auf dem Neckar:

Narren präsentieren in Bad Cannstatt ihre Bräuche In diesem Jahr trifft sich die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte zum großen Narrentreffen in Stuttgart-Bad Cannstatt. Am Samstag präsentierten die Zünfte ihre Bräuche.

Großer Umzug am Sonntag

Höhepunkt der Veranstaltung wird der große Narrenumzug am Sonntagmittag durch die Gassen der Cannstatter Altstadt sein (ab 12:15 Uhr im SWR Fernsehen). Hierzu werden über 10.000 Narren in ihren Häsern und Larven aus rund 70 Zünften erwartet. Los geht es am Sonntag jedoch mit einem Narrengottesdienst in der Cannstatter Stadtkirche am Vormittag.

Kübelesmarkt richtet aus

Das Große Narrentreffen findet alle vier Jahre statt. Der Kübelesmarkt Bad Cannstatt richtet nach 1968 und 1992 bereits zum dritten Mal die Veranstaltung aus. Die schwäbisch-alemannische Fasnet ist im nationalen Kulturerbenregister der UNESCO in Deutschland eingetragen.