Explosions- und Schussgeräusche dazu zahlreiche Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht und Martinshorn - am Sonntag proben Polizei und Bevölkerungsschutz in Ludwigsburg und Böblingen den Ernstfall.

Das Ludwigsburger Residenzschloss ist Ort einer Großübung von Bevölkerungsschutz und Polizei. Mit rund 1.000 Teilnehmern soll dort am Sonntag möglichst realitätsnah der Ernstfall geprobt werden. Pressestelle Polizeipräsidium Ludwigsburg

Mit rund 1.000 Einsatzkräften, Statisten und Beobachtern wird es eine der größten bisher durchgeführten Übungen in Baden-Württemberg sein, teilen Polizei sowie die Landratsämter Ludwigsburg und Böblingen mit. Die Übung findet sowohl rund um das Residenzschloss und das Klinikum in Ludwigsburg als auch in der Wildermuth-Kaserne in Böblingen statt. Zwischen 7 und 15 Uhr soll der Ernstfall geprobt werden.

Straßen werden gesperrt

Ziel der Übung ist es unter anderem die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Einsatzkräften zu trainieren. Polizei, Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungskräfte müssen etwa die Gefahr für die Bevölkerung schnell abwenden, Opfer versorgen oder Rettungsschneisen einrichten. Die Bereiche der Übungsorte werden abgesperrt. Auswirkungen auf den Verkehr gibt es laut Polizei auch durch die vielen Einsatzfahrzeuge.