Ein Mann aus Rudersberg (Rems-Murr-Kreis) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. In Folge dessen bleibt das dortige Schulzentrum geschlossen. Auch andernorts fällt die Schule aus.

In Rudersberg bleibt am Mittwoch das Schulzentrum geschlossen. Ob an den nächsten Tagen wieder Unterricht stattfinden wird, steht noch nicht fest. SWR Nicole Florié

Wie das Landratsamt Rems-Murr mitteilte, hatte sich der 44-jährige Mann bei seinem Hausarzt testen lassen. Nach einem positiven Labortest wurde er am Dienstag in den Rems-Murr-Kliniken in Winnenden isoliert. Weil bei dem Patienten eine Vorerkrankung vorliege, werde er dort nun medizinisch überwacht. Sein Zustand sei stabil, teilte das Landratsamt mit.

Schule bleibt vorsorglich geschlossen

Die Kinder des Mannes besuchen das Schulzentrum in Rudersberg. Sie wurden aus dem Unterricht genommen. Das Schulamt und die Landkreisverwaltung entschieden außerdem, dass die Schule am Mittwoch vorsorglich geschlossen bleibt. Wenn das Testergebnis der Schüler vorliegt, werde man weitere Schritte beschließen, hieß es. Hartmut Holzwarth, Oberbürgermeister von Winnenden, hat sich in einer Videobotschaft an die Bevölkerung gewandt.

Schulleitung: Klasse wurde aus Versehen nach Hause geschickt

Auch in Stuttgart fällt aus Angst vor weiteren Corona-Infektionen Unterricht aus. Drei Schulklassen am Mörike-Gymnasium wurden nach Hause geschickt. Wie die Schule mitteilte, hatten drei Schülerinnen und Schüler aus einer siebten und einer neunten Klasse in den Ferien Kontakt zu einer Corona-infizierten Person. Die Jugendlichen hätten sich bereits auf das Virus testen lassen, mit einem Ergebnis sei in den nächsten Tagen zu rechnen. So lange sollen die zwei betroffenen Klassen vorsichtshalber zu Hause bleiben. Eine weitere neunte Klasse ist am Dienstag ebenfalls nach Hause geschickt worden - dabei hat es sich laut Schule aber um ein Versehen gehandelt. Sie kann wieder regulär zum Unterricht kommen.

Fünf neue Fälle im Kreis Esslingen

Im Kreis Esslingen gibt es fünf neue Infektionen mit dem Coronavirus. Das hat das baden-württembergische Sozialministerium mitgeteilt. Alle betroffenen Personen hätten sich zuvor in Italien - in Südtirol und in der Toskana - aufgehalten. Drei der Coronavirus-Patienten und ihre Familien befinden sich nun in häuslicher Isolation, zwei weitere Infizierte wurden stationär im Krankenhaus aufgenommen.

Bürgerforum findet erst später statt

Das Bürgerforum zur Opernsanierung findet nicht wie geplant am Freitag statt. Laut Veranstalter haben einige Teilnehmer abgesagt. Grund dafür sei unter anderem die Besorgnis aufgrund der aktuellen Coronafälle. Das Forum soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.