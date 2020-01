per Mail teilen

Ein 84 Jahre alter Mann ist in Stuttgart-Weilimdorf von falschen Polizisten vermutlich um mehrere zehntausend Euro betrogen worden. Der Mann händigte den Betrügern das Geld laut Polizei am Dienstag aus. Bankmitarbeiter verhinderten eine zweite Geldübergabe. Der Rentner fiel auf, als er erneut mehrere zehntausend Euro abheben wollte. Bei der Polizei Stuttgart meldeten sich alleine am Dienstag rund 60 betroffene Bürger, die Anrufe von falschen Polizisten bekommen hatten.