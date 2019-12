Die Renninger Krippe in der katholischen Martinuskirche in Malmsheim (Kreis Böblingen) ist am Sonntag zum 40. Mal eröffnet worden. Das diesjährige Motto heißt "Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen". Jedes Jahr gibt es ein neues Motiv, das Pfarrer Franz Pitzal und sein Team von ehrenamtlichen Helfern wochenlang naturgetreu nachbauen. Dieses Jahr ist es eine große Berglandschaft. Zu sehen sind etwa der Berg Sinai, die Akropolis in Athen oder das Matterhorn. Vor den Bergwelten sind die rund 600 Krippenfiguren aufgestellt. Sie können bis Anfang Februar täglich besichtigt werden. Der Eintritt ist frei, um Spenden für Hilfsprojekte wird gebeten.