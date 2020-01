Bei einer Verkehrskontrolle in Remshalden-Geradstetten (Rems-Murr-Kreis) wollten Polizisten einen Pkw-Fahrer anhalten. Doch dieser gab Gas und flüchtete. Die Verfolgungsjagd führte anschließend über Winterbach und Grunbach. Dort krachte der Pkw in einen Streifenwagen. Der 17-jährige Fahrer wurde festgenommen. Drei weitere Insassen befanden sich in dem Auto. Alle blieben unverletzt. Die Summe des Sachschadens ist noch unklar. Am Streifenwagen entstand Totalschaden.