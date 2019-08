In der vergangenen Nacht hat es in Winnenden und Backnang drei Mal gebrannt. Mindestens einer der Brände ist vorsätzlich gelegt worden. Nach Angaben der Polizei liegen gesicherte Erkenntnisse vor, dass ein Elektroauto an einem Autohaus in Winnenden vorsätzlich angezündet wurde. Nach dem Feuer gelöscht war, erhitzte sich die Batterie immer weiter. Daher wurde ein Spezialcontainer von der Porsche Werksfeuerwehr aus Weissach hinzugezogen, damit das Auto samt Batterie kontrolliert abkühlen kann. Wenige Stunden zuvor brannte im benachbarten Backnang ein Keller eines Mehrfamilienhauses. Ein Mensch wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Kurze Zeit später ging eine Strohballenscheune in Winnenden in Flammen auf. Die Polizei ermittelt nun, ob die drei Brände in Zusammenhang stehen. Wie die Polizei in Aalen mitteilte, müssen die Brandstellen erst noch abkühlen bevor zum Wochenanfang Brandermittler die Arbeit aufnehmen können.