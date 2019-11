Protestanten in aller Welt haben am Donnerstag den Reformationstag gefeiert. In der Region Stuttgart fanden aus diesem Anlass zahlreiche Gottesdienste und eine zentrale Feier statt.

Am 31. Oktober feiern Protestanten weltweit den Reformationstag. In der Region Stuttgart wurden am Donnerstag zentrale Gottesdienste in der Kreuzkirche Ludwigsburg sowie in der Stadtkirche Göppingen abgehalten. In der Georgskirche Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) gab es eine Bibel-Lese-Nacht.

20 Jahre Erklärung zur Rechtfertigungslehre

Die zentrale ökumenische Feier zum Reformationstag wurde in diesem Jahr in der Stuttgarter Stiftskirche begangen. Anlass war der 20. Jahrestag der Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre. Das Dokument gilt als Meilenstein der christlichen Ökumene. Vertreter von fünf Konfessionen wirkten mit: Katholiken, Lutheraner, Methodisten, Reformierte und Anglikaner. Die Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre war zwischen dem Lutherischen Weltbund und der römisch-katholischen Kirche unterzeichnet worden.

In ihren Predigten in der Stiftskirche würdigten der katholische Magdeburger Bischof Gerhard Feige und der evangelische württembergische Landesbischof Frank Otfried July die Erklärung und versprachen weitere Anstrengungen in der Ökumene. July erinnerte in seiner Rede an die Pionierinnen und Pioniere der Ökumene, die sich "trotz Verboten, trotz Kopfschütteln oder Verdächtigungen auf den Weg gemacht haben". Er wünsche sich, dass Christen ihnen "entschieden, fröhlich und vom Geist gestärkt" nachfolgten.