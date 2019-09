Die Fridays for Future-Bewegung hatte zu Protesten weltweit aufgerufen. Die Veranstalter sprechen allein in Stuttgart von an die 30.000 Teilnehmern. Das sind deutlich mehr als erwartet.

Die Veranstalter zeigten sich angesichts der großen Teilnehmerzahl euphorisch. "Es sind alle hier: die Gewerkschaften, Eltern, Kinder, Seniorinnen - alle fürs Klima", sagte Fridays for Future-Sprecherin Nisha Toussaint-Teachout am Freitagnachmittag. Zuvor hatte es mehrere Protestzüge durch die Stuttgarter Innenstadt gegeben. An der Stiftskirche in der Innenstadt hatten um fünf Minuten vor zwölf Uhr die Glocken geläutet.

Verkehrsbehinderungen in Stuttgart

Durch die Veranstaltungen ist es zu Behinderungen in der Innenstadt gekommen. Davon war der Straßenverkehr wie auch der öffentliche Nahverkehr betroffen. Autofahrer wurden gebeten, die Innenstadt zu umfahren.

Mitglieder des Aktionsbündnisses "Kesselbambule" haben die Deutsche Bank-Filiale in der Theodor-Heuss-Straße blockiert. SWR picture alliance/Sebastian Gollnow/dpa

Protest bei der Deutschen Bank

Mitglieder des Aktionsbündnisses "Kesselbambule" haben die Deutsche Bank-Filiale in der Theodor-Heuss-Straße blockiert. Damit wollen die Aktivisten auf "große Profiteure von Umweltzerstörung und Klimawandel" aufmerksam machen, sagte ein Sprecher des Aktionsbündnisses dem SWR.

Proteste auch in Esslingen, Göppingen und Gerlingen

In der Region fanden weitere Demonstrationen und Proteste unter anderem in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis), Nürtingen (Kreis Esslingen), Göppingen, Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) und Magstadt (Kreis Böblingen) statt. Fridays for Future Esslingen veranstaltete eine Raddemo nach Stuttgart.

"Massensterben" führte zur Sperrung der B27 in Ludwigsburg

In Ludwigsburg sind nach Polizeischätzungen 1.200 bis 1.500 Demonstranten durch die Innenstadt gezogen. Auf der B27 fand ein "die in", also ein inszeniertes Massensterben, statt. Dafür musste die Bundesstraße kurz gesperrt werden.

Auch Unternehmer unterstützen den Klimastreik - die GLS-Bank in Stuttgart zum Beispiel war deswegen am Freitag geschlossen.