Der Göppinger Pressenhersteller Schuler baut deutschlandweit 500 Stellen ab. Die meisten davon fallen am Stammsitz in Göppingen weg. Dort soll die traditionsreiche Pressenproduktion komplett geschlossen werden.

Konkret sollen in Göppingen 300 Stellen wegfallen - die meisten in der Produktion, die es künftig nicht mehr geben soll. Das hat das Unternehmen am Montag mitgeteilt. Göppingen bleibe aber Sitz des Schulerkonzerns, erklärte der Pressenbauer. Auch die Bereiche Service, Außenmontage sowie die Forschung und Entwicklung sollen weiter in Göppingen angesiedelt sein.

Ein Mitarbeiter des Göppinger Pressenherstellers Schuler AG montiert ein Kurbelrad einer Presse. Perspektivisch will das Unternehmen die Pressenproduktion in Göppingen schließen. dpa Bildfunk picture alliance / dpa / Marijan Murat

Der Pressenhersteller begründet seine Entscheidung unter anderem mit einer verlagerten Nachfrage nach Pressen: Diese habe sich weg von Deutschland und Europa hin nach Asien verschoben. Mit der Produktion in Deutschland sei das Unternehmen nicht wettbewerbsfähig, so Schuler. Das Unternehmen will nach eigenen Angaben seine bestehenden Werke in China und Brasilien künftig stärker nutzen.

Künftig noch 1.000 Mitarbeiter in Göppingen

Der Stellenabbau soll nach Unternehmensangaben innerhalb von drei Jahren abgeschlossen sein. Dieser solle möglichst sozialverträglich gestaltet werden, betriebsbedingte Kündigungen wurden jedoch nicht ausgeschlossen. Schuler erhofft sich durch die Maßnahmen eine verbesserte Wettbewerbsfähigkeit am internationalen Markt. In Göppingen waren bisher 1.300 Menschen beschäftigt, künftig sollen es nur noch 1.000 sein. Deutschlandweit hatte Schuler Ende 2018 rund 6.600 Mitarbeiter.