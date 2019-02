Die Warnstreiks bei den Busunternehmen in der Region Stuttgart werden auch am Dienstag fortgesetzt - dann sind die Landkreise Böblingen und Ludwigsburg betroffen.

Die Gewerkschaft Verdi rief Busfahrer in Reutlingen, Ludwigsburg, Böblingen, Heilbronn, Schwäbisch Hall und Ellwangen auf, am Dienstag vorübergehend ihre Arbeit niederzulegen. In Reutlingen soll vormittags gestreikt werden. In den übrigen Städten soll der Warnstreik den ganzen Tag andauern, teilte ein Verdi-Sprecher mit.

Schüler vom Streik stark betroffen

Es wird erwartet, dass der Schülerverkehr stark betroffen sein wird. Nach Angaben des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart wird es bei vielen privaten Busunternehmen zu Streikausfällen kommen: darunter die Firmen LVL/Zeiher, Spillmann, RBS, Wöhr, OVR, WBG und FMO. Laut dem VVS werden die bestreikten Linien aus der VVS-Fahrplanauskunft herausgenommen.

Den Busstreik am Montag in Backnang, Schorndorf, Waiblingen und Tübingen bezeichnete die Gewerkschaft Verdi als vollen Erfolg. Nahezu alle Fahrer der privaten Busunternehmen in den vier Regionen haben nach Angaben von Verdi am Montag die Arbeit niedergelegt. Zu einer Kundgebung in Waiblingen kamen an die 200 Streikende. Bereits am Donnerstag hatten die Busfahrer im Kreis Göppingen gestreikt.

Für die Tarifverhandlungen für das private Omnibusgewerbe fordert Verdi für die bundesweit rund 9.000 Beschäftigten 5,8 Prozent mehr Geld. Die Arbeitgeber haben bislang kein Angebot vorgelegt.