Immer wieder können Züge des Bahnbetreibers Go-Ahead nach einem Halt nicht mehr starten. Schuld ist laut Bahnbetreiber ein empfindlicher Sensor. Das Problem soll bald gelöst werden.

Empfindliche Sensoren hindern Züge des Bahnbetreibers Go-Ahead auf der Filstalbahn zwischen Stuttgart und Ulm immer wieder an der Weiterfahrt nach einem Halt. "Zu Hauptverkehrszeiten kann das vorkommen", bestätigte Go-Ahead-Sprecher Erik Bethkenhagen am Dienstag. Zuvor hatten "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" berichtet.

Gewicht der Fahrgäste aktiviert Sensor

Das Problem entsteht, wenn zu viele Menschen direkt im Eingangsbereich stehen, anstatt sich im Waggon zu verteilen, so die Sprecherin des Schweizer Zugherstellers Stadler Rail, Silja Kollner. Das Gewicht der Fahrgäste aktiviere einen Sensor. Der solle eigentlich prüfen, ob jemand auf dem Schiebetritt stehe. Der Sensor ist laut Kollner derzeit aber zu empfindlich programmiert.

Software-Update im Frühjahr

Wenn sich der Sensor einmal meldet, wird der Zug am Weiterfahren gehindert - auch wenn der Schiebetritt, der den Spalt zwischen Zug und Bahnsteigkante überbrückt, gar nicht ausgefahren und die Tür geschlossen ist. Dem Zeitungsbericht zufolge mussten die Zugführer bisweilen per Durchsage dazu aufrufen, dass einige Fahrgäste aussteigen, damit es weitergehen könne. Ein für das Frühjahr geplantes Software-Update soll dafür sorgen, dass der Sensor nicht mehr so schnell anspringe.

Kritik vom Landratsamt Göppingen

Das Landratsamt Göppingen hatte zuletzt bemängelt, dass die Situation auf der Filstalbahn zwischen Stuttgart und Ulm auch rund zwei Monate nach Betriebsaufnahme nicht zufriedenstellend sei. Es kritisierte Betreiber Go-Ahead wegen mangelnder Pünktlichkeit und einer zu dünnen Personaldecke.