Zwei alkoholisierte Männer sind in den letzten Tagen im Polizeigewahrsam in Stuttgart gestorben. Obduktionen für Beide wurden angeordnet. Aus Neutralitätsgründen ermittelt die Kripo Ludwigsburg.

(Symbolbild) dpa Bildfunk Jens Wolf

Die beiden Männer waren unabhängig voneinander und an verschiedenen Tagen in Polizeigewahrsam genommen worden. Am Mittwoch wurde ein 48-jähriger Mann frühmorgens tot in einer Ausnüchterungszelle der Stuttgarter Polizei gefunden. Er war Mitarbeitern der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) am Tag vorher aufgefallen, weil er stark betrunken war. Die Obduktion erbrachte bisher kein eindeutiges Ergebnis zur Todesursache. Ein Gerichtsmediziner stellte eine Kopfverletzung fest. Wann der Mann diese erlitten hatte, ist unklar. Jetzt sollen weitere Untersuchungen der Gerichtsmedizin Tübingen Klarheit bringen. Ein Ergebnis ist erst in mehreren Wochen zu erwarten.

Auch der zweite Mann war alkoholisiert

Der zweite Tote, ein 51-jähriger Mann, starb am frühen Samstagmorgen ebenfalls in einer Stuttgarter Zelle. Ein Notarzt versuchte vergeblich, den Mann zu reanimieren. Auch der 51-Jährige war deutlich alkoholisiert. Er soll am Dienstag obduziert werden.

Beide Männer waren von einem Arzt untersucht worden

Beide Männer waren vor der Einlieferung in eine Ausnüchterungszelle von einem Arzt untersucht worden. Bei Kontrollgängen wurden sie stündlich kontrolliert. Bei Beiden hatten die Beamten keine Auffälligkeiten bemerkt. Hinweise auf ein Fehlverhalten Dritter gibt es nach jetzigem Ermittlungsstand nicht. Aus Neutralitätsgründen wurden die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Ludwigsburg übergeben.