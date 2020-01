Nach einer Messerattacke in der Stuttgarter Innenstadt laufen die Ermittlungen. Ein junger Mann war in der Nacht zum Sonntag durch einen Messerstich lebensgefährlich verletzt worden.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen der Bluttat mitten in Stuttgart. Unbekannte hatten gegen 4:30 Uhr am Sonntagmorgen einen 23-Jährigen offenbar mit einem Messer schwer verletzt, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mit. Zuvor war der junge Mann mit mehreren Begleitern am Josef-Hirn-Platz beim Schwabenzentrum unterwegs als sie von einer anderen Gruppe provoziert wurden.

Dauer 0:22 min Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Mann in Stuttgart niedergestochen In Stuttgart ist ein Mann in der Nacht zum Sonntag mit einem Messer schwer verletzt worden. Der oder die unbekannten Täter sind auf der Flucht. Video herunterladen (893 kB | MP4)

Im weiteren Verlauf kamen weitere Personen dazu und es entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung. Dabei verletzte ein Unbekannter den 23-Jährigen mutmaßlich mit einem Messer schwer. Der Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Mittlerweile ist er außer Lebensgefahr, teilte die Polizei mit. Ein 22 Jahre alter Begleiter des 23-Jährigen erlitt bei dem Streit Verletzungen im Gesicht.

Fahndung bislang erfolglos

Alarmierte Polizeibeamte fahndeten bislang erfolglos nach den Tatverdächtigen. Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Auseinandersetzung, dauern an. Bei den Tatverdächtigen soll es sich um Personen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren handeln. Der Josef-Hirn-Platz in Stuttgart gilt seit Jahren als Schauplatz von Gewaltdelikten. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.