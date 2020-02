Gewalttat in Plochingen mit zwei Verletzten

Nach einer blutigen Auseinandersetzung am Donnerstagabend mit zwei Verletzten in Plochingen (Kreis Esslingen) hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Nach mindestens zwei weiteren Tatverdächtigen werde weiter gefahndet, so die Polizei. Fünf Männer sollen an dem Streit auf offener Straße gegen 17 Uhr beteiligt gewesen sein.