Erneut brennende Holzstapel

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben erneut mehrere Holzstapel gebrannt - dieses Mal bei Plochingen im Kreis Esslingen. Die Feuerwehr geht von Brandstiftung aus. Laut Polizei ist es wahrscheinlich, dass das Feuer vom selben Serientäter gelegt wurde, der in den vergangenen Wochen Holzstapel in der Region in Brand gesetzt hatte. In der gleichen Nacht hat außerdem ein Holzstapel in Stuttgart-Rohracker gebrannt. Dort haben die Beamten mit einem Hubschrauber nach dem genauen Brandort und einem möglichen Täter gefahndet.