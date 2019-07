per Mail teilen

Ein dreijähriger Junge ist bei Oberstenfeld (Kreis Ludwigsburg) von einem Hund angegriffen worden. Das Kind wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Laut Polizei war der Junge am späten Dienstagabend zu Fuß mit seinen Eltern auf einem Radweg zwischen dem Freibad Oberstenfeld und Beilstein unterwegs, als es von dem Hund angegriffen wurde. Die Mischlingshündin war mit einem 25-jährigen Radfahrer unterwegs und angeleint.

Hündin bislang unauffällig

Als sie die Fußgänger passierte, geschah das Unglück: Die Hündin riss sich laut Polizei los, zerrte dabei auch ihr Herrchen vom Rad und biss dann das Kind ins Gesicht. Der schwer verletzte Dreijährige wurde in eine Klinik gebracht, so Polizeisprecher Peter Widenhorn im SWR-Interview.

Die 14 Monate alte Hündin wurde von der Polizei beschlagnahmt und in ein Tierheim gebracht. Bislang sei die Hündin nicht aufgefallen, so die ersten Erkenntnisse der Polizei. Um was für ein Tier es sich genau handelt, müsse noch herausgefunden werden. Die Polizeihundeführerstaffel ermittelt nun gegen den 25-jährigen Radfahrer wegen Körperverletzung.