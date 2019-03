per Mail teilen

Ein Reitausflug hat am Wochenende im Kreis Esslingen ein böses Ende genommen. Das Pferd sprang in die Windschutzscheibe eines Autos. Die 21-jährige Reiterin wurde schwer verletzt.

Ein Reitausflug bei Nürtingen endete am Wochenende in der Windschutzscheibe eines Autos. 7aktuell

Die Nürtingerin war am Samstag mit ihrem Araberhengst auf einem Feldweg zwischen Neckartailfingen und Nürtingen-Raidwangen (Kreis Esslingen) unterwegs. Laut Polizei fing das Pferd plötzlich an zu scheuen und ging durch. Ohne Kontrolle galoppierte es in Richtung Altdorfer Straße und sprang gegen ein haltendes Auto.

Fahrer kam mit dem Schrecken davon

Dabei trat es mit seinen Vorderläufen die Windschutzscheibe ein. Der 49-jährige Fahrer, der allein in seinem Auto war, kam mit dem Schrecken davon. Die Reiterin hingegen stürzte vom Pferd und wurde schwer verletzt. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.

Auch das Pferd wurde verletzt. Es wurde in einem Reitstall von einem Tierarzt behandelt. Den Sachschaden am Auto schätzt die Polizei auf mehrere Tausend Euro.