Die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen ermitteln gegen drei Männer im Alter zwischen 17 und 19 Jahren aus dem Landkreis Göppingen. Sie sollen vergangene Woche versucht haben, Tankstellen in Nürtingen und Bad Boll zu überfallen. Zum Verhängnis wurde den drei Tatverdächtigen ihr weißes Auto. Dieses war schon nach dem ersten versuchten Tankstellen-Überfall vergangenen Montag in Nürtingen aufgefallen. Am Freitag fiel das weiße Auto erneut auf - diesmal in einem Wohngebiet in Bad Boll nahe einer Tankstelle. Als der 18- und 19-Jährige maskiert und mit einer Pistole bewaffnet versuchten, die Tankstelle zu überfallen, wurden sie von Spezialkräften gestellt und vorläufig festgenommen. Der 17-Jährige wurde im Auto sitzend festgenommen. Er wurde mittlerweile freigelassen, die anderen beiden Täter sitzen in Untersuchungshaft.