per Mail teilen

Das Institut für Automobilwirtschaft veranstaltet heute seinen 20. Autogipfel in Nürtingen (Kreis Esslingen). Teilnehmen werden viele Top-Entscheider der Branche, darunter Daimler-Vorstandschef Ola Källenius. Insgesamt kommen rund 600 Spitzenvertreter aus der Auto- und Mobilitätsbranche, Wissenschaftler und Politiker zu dem Gipfel. Sie wollen sich über die Erfolgschancen ihrer Zukunftsstrategien austauschen. Schwerpunkte des zweitägigen Kongress bilden außerdem aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen in den Bereichen Automobilvertrieb und innovative Mobilitätskonzepte. Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) wird in seinem Vortrag zu Beginn über "das Automobil als Herausforderung für Gesellschaft und Wirtschaft" sprechen.