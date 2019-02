In Stuttgart gilt seit Tagen wieder Feinstaubalarm. Dennoch gibt es einen neuen Rekord: Mit 89 Mikrogramm liegt der Feinstaubwert höher als an allen anderen Tagen in diesem Winter.

Seit Mittwoch gilt in Stuttgart wieder Feinstaubalarm - der siebte seit Mitte Oktober. Die Menschen sind aufgefordert auf Busse und Bahnen umzusteigen, Komfortkamine dürfen nicht befeuert werden. Trotzdem wurde am Donnerstag ein neuer Rekord aufgestellt: Mit 89 Mikrogramm lag der Feinstaubwert höher als an allen anderen Tagen in der aktuellen Feinstaubsaison. Luft wird immer dicker In der Regel ist Neujahr der Tag mit der höchsten Feinstaubbelastung im Jahr. Das Abbrennen von Silvester-Böllern und Raketen verpestet die Luft mehr als Autoverkehr, Industrie und Kaminöfen. Doch diesen Winter ist es anders. Aufgrund der Wetterlage wird die Luft im Stuttgarter Talkessel derzeit immer dicker. Auch die Stickoxid-Werte sind laut Messungen der Landesanstalt für Umwelt vergleichsweise hoch. Eine Besserung ist während der nächsten Tage nicht in Sicht, heißt es beim Deutschen Wetterdienst.