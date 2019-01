Die S-Bahn in Stuttgart wird mit 58 neuen Zügen verstärkt. Das hat die Regionalversammlung beschlossen. Die neuen digitalen Züge laufen zunächst als bundesweites Modellprojekt..

SWR Jochen Bruche

Die Regionalversammlung der Region Stuttgart hat am Dienstag einstimmig beschlossen, die 58 neuen S-Bahn-Fahrzeuge anzuschaffen. Erprobt werden soll dabei die neue Lenk- und Sicherungstechnik ETCS in Verbindung mit digitaler Stellwerkstechnik und einer Teilautomatisierung des Betriebs. Bis 2025 sollen die Züge mit der neuen Technik im Raum Stuttgart in einem bundesweiten Modellprojekt getestet und ab 2025 in den Regelbetrieb übergehen.

20 Prozent mehr Kapazität

Der Verband Region Stuttgart verspricht sind von der neuen Technik, dass die Kapazität der S-Bahnen in der Region um bis zu 20 Prozent erhöht werden kann. Ab 2020 sollen alle S-Bahnen in der Hauptverkehrszeit als Langzüge fahren. Außerdem können dann auf manchen Linien - zum Beispiel zwischen Stuttgart Schwabstraße und Stuttgart-Vaihingen - weitere Züge eingesetzt werden. Und: Die Bahnen sollen pünktlicher werden.

Dauer 04:22 min "Mehr Züge auf der gleichen Strecke" Die Region Stuttgart bekommt 58 neue S-Bahn-Züge mit hochmoderner Technik. Was das für die Fahrgäste bedeutet, erklärt Regionaldirektor Jürgen Wurmthaler im Interview.

"Damit betreten wir Neuland"

Die Regionaldirektorin Nicola Schelling unterstrich die Tragweite der Entscheidung für die neuen Züge. "Gemeinsam mit den Projektpartner Bund, Land und Bahn betreten wir Neuland." Die neuen Züge werden insgesamt rund 422 Millionen Euro kosten. Das Land Baden-Württemberg hat dafür dafür bereits eine Förderung von rund 106 Millionen Euro zugesagt.