Die Städte spielen eine zentrale Rolle beim Kampf gegen den Klimawandel. Auch Böblingen arbeitet an einem Konzept, um die Klimaschutzziele im kommenden Jahr voran zu bringen.

dpa Bildfunk Die Erdkugel aus dem All fotografiert steht symbolisch für Klimaschutz, auch in Stuttgart, wo nicht der Klimanotstand beschlossen wurde.

Das Ende des Fernwärme-Streits in Böblingen macht es möglich: Die Stadtwerke können sich strategisch neu ausrichten. Der Böblinger Oberbürgermeister Stefan Belz kündigte für das erste Halbjahr einen Strategie-Workshop mit den Stadtwerken an, um die ökologische Fernwärme möglichst sinnvoll nutzen zu können - auch in in den Stadtteilen.

Hohe Energiestandards bei Sanierungen

Der Klimaschutz-Beauftragte der Stadt Böblingen wird Anfang des Jahres im Gemeinderat seinen Rechenschaftsbericht ablegen. Daraus soll ein Konzept entstehen, wie die Stadt möglichst bald klimaneutral werden soll. OB Belz will zum Beispiel bei den anstehenden Sanierungen von Schulen und Sportstätten hohe Energiestandards erreichen.

Ganzes Maßnahmenpaket

Im November hatte der Böblinger Gemeinderat eine sogenanntes Klimaanpassungskonzept beschlossen. Denn: Die Stadt rechnet künftig mit mehr Hitzeperioden, längeren Trockenphasen und mehr Starkregen. Das Konzept zeigt auf, wo im Stadtgebiet besonders sensible Bereiche auftreten und welche klimaangepassten Maßnahmen die Stadtplanung umsetzen kann. Ergänzend sollen klimaschützende Maßnahmen aus dem Integrierten Klimaschutzkonzept der Stadt Böblingen durchgeführt werden.