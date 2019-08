Mit einer neuen App lässt sich die Luftqualität in der Nähe von Messstationen in Stuttgart überwachen – die App heißt "uba luft" und ist kostenlos.

Betrieben wird die neue App vom Umweltbundesamt. Sie liefert Echtzeitdaten der vier Luftmessstationen im Stuttgarter Stadtgebiet, die an das permanent ausgewertete bundesweite Messnetz mit 300 Messstationen angeschlossen sind.

Messung von Feinstaub, Stickstoffdioxid und Ozon

Wer will, kann sich von der Smartphone-Anwendung auch warnen lassen, wenn die Luft etwa am Arnulf-Klett-Platz oder am Neckartor besonders mit Schadstoffen belastet ist. Die App benennt und misst die Luftschadstoffe Feinstaub, Stickstoffdioxid und Ozon separat und ermöglicht auch den Vergleich mit Luftwerten in anderen Städten.