In wenigen Tagen jährt sich die Kölner Silvesternacht zum dritten Mal. Damals kam es zu zahlreichen sexuellen Übergriffen. Seitdem ist viel passiert: In Ludwigsburg gibt es eine Ermittlungsgruppe, die junge Mehrfachtäter im Visier hat - mit Erfolg.

Unter den Tätern der Kölner Silvesternacht im Jahr 2015 waren junge Mehrfachstraftäter, die als junge Flüchtlinge nach Deutschland gekommen waren. Sie waren polizeilich bereits auffällig geworden: ein Diebstahl hier, eine Körperverletzung da - ihnen den Prozess zu machen, war jedoch schwierig.

Seitdem dem Vorfall in Köln gibt es in Ludwigsburg eine spezielle Ermittlungsgruppe der Polizei, die sich um solche Mehrfachtäter kümmert. Ihr Ziel ist es, frühzeitig Mehrfachstraftäter unter Flüchtlingen zu erkennen und das Zusammenführen von Straftaten. Rund 1.620 kriminelle Asylbewerber wurden so das vergangene Jahr ermittelt. Um wen es sich dabei handelt und dass die Statistik von kriminellen Flüchtlingen rückläufig ist, erklärt der Leiter der Ermittlungsgruppe Roger Grötz im folgenden Interview mit SWR-Moderatorin Martina Klein: