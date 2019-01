Einer der beiden Männer, die in Stuttgarter Polizeigewahrsam ums Leben gekommen sind, ist an den Folgen von Entzugserscheinungen gestorben. Möglicherweise waren die Männer falsch untersucht worden.

Blick in eine Ausnüchterungszelle in Stuttgart SWR

Laut Polizei starb einer der Männer, ein 51-Jähriger, mutmaßlich an akutem Herkreislaufversagen mit Krampfanfällen aufgrund von Entzugserscheinungen. Das habe die Obduktion ergeben. Demnach gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden.

Die Ursache für den Tod des anderen Mannes hatten die Behörden am Montag bereits mitgeteilt. Demnach starb der 48-Jährige an den Folgen einer inneren Kopfverletzung. Die beiden betrunkenen Männer waren unabhängig voneinander an zwei verschiedenen Tagen festgenommen worden. Der jüngere Mann war am vergangenen Mittwoch und der ältere am vergangenen Samstag gestorben. Aktuell untersucht die Kriminalpolizei Ludwigsburg die genauen Umstände der Todesfälle.

Wussten Ärzte nicht, was sie taten?

In den acht Ausnüchterungszellen des Polizeipräsidiums am Stuttgarter Pragsattel landen pro Jahr etwa 2.000 Menschen, die stark alkoholisiert sind. Ob sie ins Krankenhaus gehören oder noch so fit sind, dass sie in die Zellen eingeliefert werden können, muss immer ein Arzt entscheiden.

In den beiden jüngsten Todesfällen haben nach SWR-Recherchen nicht die Ärzte im Polizeipräsidium über den Gesundheitszustand der Männer entschieden. Denn die arbeiten nur nachts. Entschieden haben offenbar andere Ärzte, die möglicherweise nicht genau wussten, dass die Ausnüchterung in einer Zelle unter anderen Bedingungen verläuft als in einem Krankenhaus.

Spezielle Zusatzausbildung der Polizeibeamten

Andere Bedingungen gelten auch für die Polizisten, die an den Ausnüchterungszellen kontrollieren. Sie sind laut Polizeigewerkschaft eigens dafür geschult. Der Nachtdienst dort gelte als harter Job, den die Beamten offenbar gut machen. Denn von Sozialarbeitern, die viel mit Suchtkranken arbeiten, hört man keine kritischen Töne über die Ausnüchterungszellen der Stuttgarter Polizei. Ein Sozialarbeiter sagte dem SWR, wenn dort rücksichtslos vorgegangen werde, hätte er längst davon gehört.

Mit weiteren Ermittlungsergebnissen der Kriminalpolizei Ludwigsburg wird frühestens in einer Woche gerechnet.