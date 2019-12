Am frühen Samstagmorgen hat die Polizei in Vaihingen einen Mann tödlich verletzt, nachdem dieser die Beamten mit einem schwertähnlichen Gegenstand bedroht hat. Zuvor hatte der 32-Jährige Unfallflucht begangen.

Am frühen Samstagmorgen gegen 00:40 Uhr war der 32-Jährige zunächst mit seinem Wagen geflüchtet. Der Mann war aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen, als er aus Richtung Stuttgart-Möhringen kommend auf der Möhringer Landstraße unterwegs war.

Frontal auf eine Litfaßsäule

Er fuhr dann entgegen der Fahrtrichtung in den Kreisverkehr an der Kreuzung Am Wallgraben ein, streifte Verkehrseinrichtungen und die Wand eines Gebäudes und prallte schließlich auf Höhe der Wörthstraße frontal auf eine Litfaßsäule. Zeugen hatten unterdessen die Polizei verständigt.

Als diese am Unfallort eintraf, hatten der Mann und seine mutmaßliche Beifahrerin zu Fuß die Flucht angetreten. Auf Ansprache griff der 32-Jährige den Polizeibeamten und seine Kollegin unvermittelt mit einem schwertähnlichen Gegenstand an, wie Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten.

Pfefferspray-Einsatz erfolglos

Die Beamten setzten daraufhin erfolglos Pfefferspray ein und mussten von der Schusswaffe Gebrauch machen, um den Angreifer zu stoppen, heißt es im Polizeibericht. Der 32-Jährige starb wenig später in einem Krankenhaus an seinen Verletzungen. Die Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.