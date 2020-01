Ende Februar will die FDP entschieden haben, wie sie in die kommende OB-Wahl geht: mit eigenem Kandidaten, einer Wahlempfehlung oder auch ganz offen. Die Partei will das Bewerberfeld nicht kampflos den anderen Parteien überlassen, so ein Sprecher.

dpa Bildfunk picture alliance/Christoph Schmidt/dpa (Symbolbild)