Drei Tage nach dem Kabelbrand am Stuttgarter Hauptbahnhof sind seit Freitag die meisten Züge wieder planmäßig unterwegs. Laut Bahn fahren lediglich noch einige Fernzüge nur bis Esslingen.

Der Nah- und Fernverkehr fährt wieder weitgehend normal. Bei drei Verbindungen falle der Halt in Stuttgart aber weiterhin aus. Betroffen sind die IC-Züge zwischen München und Karlsruhe, München und Frankfurt am Main sowie zwischen Tübingen und Berlin. Die Züge halten ersatzweise in Esslingen. Das sagte ein Bahnsprecher am Freitagmorgen.

15 von 16 Bahngleisen sind seit Donnerstag am späteren Nachmittag laut Bahn wieder nutzbar. Ab Freitagnachmittag 15 Uhr sollen dann alle Gleise wieder genutzt werden. Auch die Infotafeln und Anzeigen an den Bahnsteigen sind wieder in Betrieb.

Nach der Totalsperrung des Stuttgarter Hauptbahnhofs fahren immer mehr Züge nach Fahrplan. dpa Bildfunk picture alliance/Sebastian Gollnow/dpa

Längere Züge als normalerweise

Die S-Bahn, die am Dienstag kurzzeitig aus Sicherheitsgründen außer Betrieb genommen wurde, fährt auf allen Linien. Es werden überwiegend Züge mit maximaler Länge eingesetzt, teilte die Bahn am Donnerstag mit.

Tickets sind länger gültig

Wer eine Fahrkarte für die Zeit vom 4. bis 7. Februar gekauft hatte und durch die Sperrung des Stuttgarter Hauptbahnhofs betroffen war, kann die Tickets weiter nutzen, teilte die Bahn mit. Sie weist auch darauf hin, dass die Tickets bis zum 14. Februar kostenfrei storniert werden können. Weitere Informationen gibt es auf den Internetseiten der Bahn.