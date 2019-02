per Mail teilen

Am Freitagvormittag ist es auf der A81 bei Mundelsheim (Landkreis Ludwigsburg) zu einem Lkw-Unfall gekommen. Vier Menschen wurden schwer verletzt. Die A81 Richtung Heilbronn ist aktuell vollgesperrt.

Schwerer Unfall auf der A81 bei Mundelsheim 7aktuell

Ein Lkw ist laut Polizei gegen 10:20 Uhr auf einen anderen Lkw aufgefahren und anschließend in eine Schilderbrücke gekracht. Zwei Autofahrerinnen konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhren in die querstehenden Lkws. Die vier am Unfall beteiligten Personen sind schwer verletzt und wurden ins Krankenhaus gebracht.

Dauer der Vollsperrung unklar

Wie lange die Vollsperrung noch bestehen bleibt, ist derzeit nicht klar. Aktuell versuchen die Einsatzkräfte die Schilderbrücke mit einem Autokran zu stabilisieren, um den sich stauenden Verkehr nach vorne abfließen zu lassen.

Unfall auch auf Gegenfahrbahn

Ein Polizeisprecher sagte dem SWR, dass sich auch auf der Gegenfahrbahn Richtung Stuttgart ein Auffahrunfall ereignet habe. Ursache seien wohl herumliegende Trümmerteile gewesen.

Wie es genau zu dem schweren Unfall auf der A81 kam ist derzeit noch nicht bekannt.