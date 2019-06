In Ludwigsburg sind am Sonntag Oberbürgermeister-Wahlen. Fünf Kandidaten treten gegeneinander an. Vor acht Jahren konnte Werner Spec (parteilos) die Wahl mit 77,8 Prozent für sich entscheiden.

Bei der Wahl am Sonntag zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab - zwischen dem von den Freien Wählern unterstützten Amtsinhaber Werner Spec und Rechtsprofessor Matthias Knecht, der von CDU, SPD und Grünen unterstützt wird. Lehramtsstudent Jakob Novotny werden Außenseiterchancen eingeräumt. Er will sich unter anderem für bezahlbare Wohnungen einsetzen. Die Erzieherin Heike Baumbach war bereits vor acht Jahren gegen OB Spec angetreten - ohne Erfolg. Der Kandidat Konrad Kling ist Architekt und Mitglied der Satirepartei „Die Partei“. Eine Amtszeit dauert acht Jahre Die letzte OB-Wahl fand in Ludwigsburg am 3. Juli 2011 statt. Amtsinhaber Werner Spec konnte sich mit seinem Wahlergebnis klar gegen seine beiden Mitbewerber durchsetzen. Er erhielt im ersten Wahlgang 77,8 Prozent der Stimmen und trat seine zweite Amtszeit in der ehemaligen württembergischen Residenzstadt an. Falls ein zweiter Wahlgang nötig wäre, würde dieser am 14. Juli stattfinden.