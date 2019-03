ETCS

ETCS steht für European Train Control System. Dabei handelt es sich um eine digitale Steuerungs- und Signaltechnik. Diese soll es unter anderem ermöglichen, dass Züge in kürzeren Abständen in Bahnhöfe einfahren und damit die Kapazität auf den vorhandenen Schienen erhöht wird. In der Schweiz wird diese Technik bereits flächendeckend eingesetzt.